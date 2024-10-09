ЧВК Вагнера заявила, что вывезла тела погибших в Мали наемников

ЧВК Вагнера вывезла из Мали тела наемников, погибших в июле в столкновении с повстанцами-туарегами, сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с частной военной компанией. Число погибших наемников в сообщении не уточняется.

Бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова написала, что вагнеровцам удалось забрать 35 тел. При этом, по ее данным, возвращены тела не всех погибших в столкновении с туарегами в июле. Кроме того, добавила она, в плену остаются двое бойцов ЧВК.

После боя руководство повстанцев-туарегов заявило, что убиты 54 вагнеровца и семь малийских военнослужащих. В свою очередь источник «Русской службы Би-би-си», ранее служивший в ЧВК Вагнера, говорил, что тогда погибли как минимум 82 наемника. О более чем 80 погибших писал и бывший командир штурмового отряда ЧВК Вагнера с позывным «Русич». Издание The Wall Street Journal подчеркивало, что это, вероятно, одна из самых больших потерь российских наемников в Африке с тех пор, как вагнеровцы впервые были отправлены туда в 2017 году.

Среди погибших, как сообщалось, был автор связанного с ЧВК Вагнера телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин. Также источники заявляли, что часть наемников ЧВК Вагнера попала в плен.