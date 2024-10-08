Вдову Александра Маслякова оштрафовали за «злоупотребление свободой СМИ». Потому что на КВН-ТВ показали Слепакова и Макаревича

Главного редактора КВН-ТВ Светлану Маслякову, вдову создателя КВН Александра Маслякова, оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой СМИ.

Таганский суд Москвы пояснил, что основанием для штрафа стала показанная в эфире телеканала «юмористическая зарисовка», во время которой в кадре присутствовали комик Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (они были в жюри). При этом телеканал не указал, что они объявлены «иностранными агентами».

Сумма штрафа составила четыре тысячи рублей.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. К Светлане Масляковой после его смерти перешли 49% созданной им компании «АМиК» (остальным 51% владеет их сын Александр Масляков — младший).

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