Сотрудник музея в Нидерландах случайно выбросил арт-объект в виде пивных банок. Он посчитал их мусором

Сотрудник нидерландского музея LAM в Лиссе случайно выбросил работу французского художника Александра Лаве «Все хорошее время, что мы провели вместе», приняв ее за мусор.

Как сообщает AFP, арт-объект представляет собой две помятые алюминиевые банки из-под пива, которые художник расписал вручную акриловыми красками. По словам представителей музея создание работы «потребовало много времени и усилий» Лаве. В LAM арт-объект решили разместить в кабине лифта, чтобы удивить посетителей.

В один из дней, когда работа Лаве выставлялась в музее, куратор выставки Элиза ван ден Берг, вернувшись с перерыва, заметила, что банки исчезли. В итоге она обнаружила их в мусорном мешке незадолго до того, как арт-объект собирались увезти на свалку. Оказалось, что слесарь музея, обнаружив банки в лифте, выбросил их в мусорное ведро.

Куратор рассказала, что не держит зла на слесаря, который только начал работать в LAM. «Он просто выполнял свою работу, — сказала она. — Теперь мы поставили арт-объект в более традиционное место на постамент, чтобы он мог отдохнуть после этого приключения».

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