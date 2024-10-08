Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы «из зарубежных сетей» после блокировки Discord
Источник: Интерфакс
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы, передает «Интерфакс».
В ведомстве утверждают, что атаки «цели не достигают» и что все его ресурсы, в том числе официальный сайт, «работают без ограничений».
Также в РКН заявили, что «основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей».
На сервисе Downdetector.su, фиксирующем жалобы на работу сайтов, многие сообщения о сбоях в работе сайта Роскомнадзора содержат хэштег #FREEDISCORD.
Днем 8 октября Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord. В ведомстве заявили, что это произошло «в связи с размещением противоправной информации».