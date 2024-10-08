Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы «из зарубежных сетей» после блокировки Discord

Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы, передает «Интерфакс».

В ведомстве утверждают, что атаки «цели не достигают» и что все его ресурсы, в том числе официальный сайт, «работают без ограничений».

Также в РКН заявили, что «основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей».

На сервисе Downdetector.su, фиксирующем жалобы на работу сайтов, многие сообщения о сбоях в работе сайта Роскомнадзора содержат хэштег #FREEDISCORD.

Днем 8 октября Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord. В ведомстве заявили, что это произошло «в связи с размещением противоправной информации».

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