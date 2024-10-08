Пятеро российских альпинистов погибли в Гималаях

В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов, их тела обнаружили при вертолетном облете горы , сообщила 8 октября в фейсбуке главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова. «Ребят обнаружили. Все погибли, срыв », — написала она.

Накануне Пиунова рассказала, что с 6 октября перестала выходить на связь группа Александра Душейко, в которую входили Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один участник группы, Валерий Шамало, почувствовал себя плохо и вернулся в лагерь на высоте 6100 метров, 8 октября его эвакуировали в больницу.

Директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, проводивший спасательную операцию, сообщил непальскому изданию The Himalayan Times, что вертолет обнаружил тела альпинистов на высоте 7100 метров. Предполагается, что они упали с высоты 7600 метров.

Управляющий директор компании IAM Trekking & Expedition (организатор экспедиции) Пемба Джангбу Шерпа рассказал, что альпинисты — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой — вышли из высокогорного лагеря на штурм пика Дхаулагири утром 6 октября, а в последний раз вышли на связь в базовом лагере в 11:00 того же дня.

Посольство России в Непале подтвердило ТАСС, что альпинисты погибли.

При восхождении на гору Дхаулагири в октябре 2023 года погибла многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева. Она упала в расщелину, находясь на высоте 6680 метров.