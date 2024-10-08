Марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один» за три месяца собрал 378 тысяч евро

В рамках марафона «Ты не один» в поддержку политзаключенных, который прошел летом 2024 года, собрано более 378 тысяч евро.

Марафон прошел 12 июня. В нем участвовали «Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и другие независимые медиа. Сбор донатов продолжается и после завершения марафона. Пожалуйста, если можете, оформите ежемесячный платеж.

В июле и августе организаторы сумели адресно помочь более чем 100 политзаключенным. Помощь предоставляется как единовременно, так и на постоянной основе.

Марафон в поддержку политзаключенных проводился уже второй раз. В первый раз он прошел в 2023 году и собрал 39,43 миллиона рублей от 17,5 тысячи жертвователей.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.