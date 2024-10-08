Красноярская правозащитница Ольга Суворова порезала вены в зале суда в знак протеста против приговора

Железнодорожный районный суд Красноярска 8 октября объявил правозащитницу Ольгу Суворову виновной в ложном доносе на полицейского и назначил ей штраф в 125 тысяч рублей.

В знак протеста против приговора Суворова вскрыла вены в зале суда, сообщает телеграм-канал проекта «Мягкая сила», в котором участвует правозащитница.

Из суда Суворову увезла скорая помощь, пишет «Мягкая сила», не уточняя других подробностей.

Ольга Суворова в октябре 2023 года рассказала, что сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями избил ее в отделе полиции в Красноярске. В полицию Суворова, по ее словам, пришла для защиты прав женщины, которая пострадала от мошенничества, визит был заранее согласован, писала тогда «Медиазона». Следственный комитет посчитал, что полицейский не применял силу, а действовал законно, сообщает «Сибирь. Реалии».

В середине декабря 2023 года Суворову задержали в аэропорту Красноярска после возвращения из Москвы, где она участвовала во встрече инициативной группы по выдвижению в президенты Екатерины Дунцовой. После задержания ей предъявили обвинения по статье о ложном доносе на полицейского.

Официальный телеграм-канал «МВД 24», напоминает «Медиазона», опубликовал запись с камеры в отделе полиции, где, по словам Суворовой, на нее напал полицейский. На видео сотрудник полиции придерживает правозащитницу за локоть и говорит с ней, после чего она уходит из отдела.