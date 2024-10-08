Глава контрразведки Великобритании: Россия пытается создать хаос на британских и европейских улицах

Российская разведка занимается созданием «постоянного хаоса на британских и европейских улицах». Такое мнение высказал глава контрразведки Великобритании МИ-5 Кен Маккаллум, его слова приводят BBC News и The Guardian.

По его словам, «постоянной миссией по созданию хаоса» занимается российское Главное разведывательное управление (ГРУ). К таким действиям он отнес поджоги и диверсии. Маккаллум заявил, что для осуществления таких атак используются различные криминальные структуры, так как многие шпионы, работавшие, по его словам, в российских посольствах, были высланы.

Какие-то конкретные диверсии Маккаллам не привел.

Он добавил, что Великобритания сталкивается с «самой сложной и взаимосвязанной» угрозой за свою историю. Среди опасностей для Великобритании глава МИ-5 отметил вернувшуюся угрозу со стороны « ».

В конце мая 2024 года The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке писала, что российские спецслужбы последнее время все активнее проводят мелкие диверсионные операции в Европе, такие как поджоги или попытки поджогов. В качестве примера таких диверсий приводятся: поджог склада в Великобритании, лакокрасочной фабрики в Польше, здания в Латвии, а также магазина IKEA в Литве. Европейские и американские спецслужбы, пишет NYT, считают, что речь идет именно о согласованной кампании, за которой стоит российское ГРУ.

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