Аэропорт Внуково дважды за вечер прекращал прием и отправку самолетов. Причины неизвестны

Аэропорт Внуково дважды за вечер ограничивал прием и отправку самолетов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу.

Как заявили в аэропорту, «с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Сейчас, утверждают в пресс-службе, Внуково работает штатно.

Судя по онлайн-табло аэропорта, четыре прилетавших самолета были перенаправлены в Шереметьево и Домодедово.

РЕН-ТВ и Baza со ссылкой на источники сообщали, что в аэропорту вводился план «ковер» — его объявляют, когда в небе замечены «нежелательные объекты». Baza при этом утверждала, что это не было связано с угрозой беспилотников. Телеграм-канал сообщал, что часть аэропорта (терминал D) была обесточена, и предполагал, что это могло стать причиной перенаправления рейсов.

Внуково, как и другие московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово и Жуковский), за последние месяцы неоднократно приостанавливали работу на фоне атак украинских беспилотников на Москву. В последний раз это происходило в ночь на 10 сентября.