В Татарстане запретили ежегодный митинг в память о погибших при обороне Казани от войск Ивана Грозного

Власти Татарстана запретили проведение акции в День памяти и скорби татарского народа, который отмечается 15 октября, сообщает «7×7».

В День памяти и скорби татарского народа («Хэтер коне») в Татарстане вспоминают защитников Казани, оборонявших город от войск Ивана Грозного. В этот день в 1552 году осада города, длившаяся полтора месяца, завершилась его взятием и присоединением Казанского ханства к России.

Шествие 15 октября проводилось в Казани с конца 1980-х годов. С 2000-х годов шествия стали запрещать, и мероприятие стало ограничиваться форматом митинга. В последние годы в митингах принимали участие до нескольких сотен человек.

Власти Татарстана в последние годы усилили давление на организаторов митингов в День памяти. В 2021 году прокуратура Казани завела административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за зачитанного в рамках акции обращения. В 2023 году митинг отказались согласовать из-за якобы невовремя поданной заявки.

Митинг долгие годы организовывала националистическая организация Всетатарский общественный центр, выступавшая за суверенитет Татарстана. В 2022 году она была объявлена «экстремистской».

Духовное управление мусульман Татарстана в 2021 году начало отмечать День памяти и скорби татарского народа в плавающую дату — с привязкой к исламскому лунному календарю. Как писал «Коммерсант», эксперты рассматривали это как попытку уйти от излишней политизации памятной даты.