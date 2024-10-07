Таджикистан отказался играть со сборной России по футболу. Два дня назад отказался Пакистан

Сборная Таджикистана по футболу (103-место рейтинга ФИФА) не будет играть товарищеский матч со сборной России, сообщает РБК.

Матч мог состояться в ноябре. В Душанбе заявили, что получили приглашение от РФ, но на эти даты у них уже есть договоренности с другими командами.

5 октября стало известно, что от товарищеского матча с Россией, который планировался на октябрь, отказался Пакистан (197-е место рейтинга ФИФА). В федерации футбола этой страны объясняли отказ тем, что не успеют подготовиться к матчу, и заявляли о своей готовности сыграть в ноябре.

Из-за войны и наложенных на российский спорт санкций сборная по футболу практически лишена игровой практики, а редкие матчи, которые ей удается проводить, обычно играются против соперников ниже уровнем. В 2024 году россияне смогли провести лишь три товарищеских матча — с Беларусью (97-е место рейтинга ФИФА), Сербией (35-е) и Вьетнамом (116-е).

Григорий Родченков, рассказавший миру о государственной программе по подмене проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года, написал книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Это одновременно и автофикшен, и производственный роман, и детективное расследование, и последовательное развенчание мифа о «чистом спорте», но еще и история жизни самого Родченкова. Заказать «Допинг. Запрещенные страницы» или купить другие книги нашего издательства можно по этой ссылке.