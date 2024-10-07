РИА Новости: уволены восемь генералов МЧС, СК и ФСИН

Восемь генералов из разных российских ведомств, включая МЧС, Следственный комитет и ФСИН, лишились должностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией».

Среди тех, кто был уволен:

руководитель управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов;

замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов;

начальник подмосковного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин;

руководитель управления СК по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков;

глава управления МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов.

Почему генералы были уволены, источник РИА Новости не уточнил. Речь может идти о плановых перестановках в ведомствах.

Ранее об увольнении восьми генералов из различных российских ведомств сообщал анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, помимо генералов, перечисленных РИА Новости, должностей также лишились глава управления СК по Воронежской области Кирилл Левита, замначальника упрвления МВД по Саратовской области Ростислав Лесников, руководитель управления контроля за следственными органами ГСУ СК Сергей Проконов и начальник управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко, который ранее был арестован по обвинению в получении взятки.

В пресс-службах управлений МЧС по Ростовской и Московской областям подтвердили РБК, что Филиппов и Полетыкин освобождены от должностей. Полетыкин «выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», заявили изданию в пресс-службе ведомства по Подмосковью.