Форум свободной России учредил премию имени Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ. Ее будут вручать «несгибаемым борцам с путинской тиранией»

Форум свободной России объявил об учреждении премии имени активиста Ильдара Дадина, о гибели которого на войне стало известно накануне.

Премия, сообщается в телеграм-канале фонда, создана в целях увековечивания памяти Дадина и «поддержки всех форм антипутинского сопротивления».

Награду будут вручать людям, которые «проявили себя как несгибаемые борцы с путинской тиранией».

Ильдар Дадин — российский оппозиционный активист, с конца 2023 года воевавший на стороне ВСУ в составе легиона «Свобода России». 6 октября стало известно, что он погиб в Харьковской области. Дадин — первый человек, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Он получил срок в конце 2015 года; в 2017 году приговор был отменен.

Форум свободной России — конференция российской оппозиции, которая с 2016 года регулярно проводится в Вильнюсе. Форум основан Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным. Власти России считают форум «нежелательной организацией».

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