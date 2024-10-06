В израильском городе Беэр-Шева произошел теракт. Один человек погиб, есть раненые

Террорист напал на посетителей автовокзала в городе Беэр-Шева 6 октября, сообщает израильское издание «Едиот ахронот». По предварительным данным, он мог быть вооружен ножом и огнестрельным оружием. Нападавшего застрелили военные.

По данным медицинской службы Израиля «Маген Давид Адом», в результате нападения погибла 25-летняя женщина, десять человек получили ранения.

The Times of Israel пишет, что теракт совершил 29-летний Ахмад аль-Укби, уроженец бедуинской деревни у города Лакия. По данным властей, ранее его судили. По неподтвержденной информации, подозреваемый был родственником Муханада Алукаби, который в октябре 2015 года открыл стрельбу на том же автовокзале в Беэр-Шеве.