Умер кардиохирург Ренат Акчурин. В 1996 году он делал операцию Борису Ельцину

Заместитель генерального директора по хирургии кардиологии имени Чазова, советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет. Об этом 6 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Ренат Акчурин в 1997 году Reuters / Scanpix / LETA

В Минздраве назвали Акчурина выдающимся хирургом, который внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии. Он создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Акчурин в ноябре 1996 года возглавлял бригаду хирургов, которая провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.

Борис Ельцин перенес операцию 5 ноября 1996 года, через несколько месяцев после того, как в июле по итогам второго тура выборов переизбрался на новый президентский срок. Во время подготовки к операции Акчурин сообщил журналистам, что в июне-июле у Ельцина был инфаркт миокарда, но затем стал опровергать свои слова. В администрации президента РФ утверждали, что перед вторым туром выборов у Ельцина был не инфаркт, а приступ стенокардии. При этом в день второго тура президентских выборов, 3 июля 1996 года, как писала газета «Коммерсант», западные СМИ предполагали, что «Бориса Ельцина нет в живых, Россия голосует за мертвого президента».

Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года от сердечно-сосудистой недостаточности в Центральной клинической больнице, где регулярно проходил лечение.