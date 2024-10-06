Умер актер Андрей Неретин, известный по роли депутата Наливкина

Актер Андрей Неретин умер в Уссурийске 5 октября, ему было 48 лет. Одним из первых о его смерти сообщил приморский телеграм-канал newsbox24.tv. Также об этом написали телеграм-каналы Baza и Mash, близкие к силовым структурам. По данным СМИ, у актера оторвался тромб.

Неретин известен по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном скетч-шоу. Шоу о нем выходило на ютьюб-канале BARAKuda, на который подписаны более 800 тысяч пользователей. В сатирических видео Наливкин боролся с коррупцией и улучшал жизнь простых жителей Уссурийска. Также в своих видео Наливкин упоминал уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также расследование о «дворце Владимира Путина».

В 2022 году выпуск шоу о депутате Наливкине приостановили. Новые ролики начали выходить в апреле 2023-го, в них Наливкин поддержал вторжение войск РФ в Украину. Baza пишет, что недавно создатели шоу приняли решение о закрытии проекта.

По данным «Коммерсанта», в Приморье режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова обвиняют в хулиганстве с применением взрывчатки и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Уголовное дело против них возбудили в 2021 году из-за съемок эпизода «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года. В нем Наливкин использует гранатомет, в результате выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

Виталий Наливкин предотвратил теракт BARAKuda

Обновление. Информацию о смерти Неретина РБК подтвердил режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин» Андрей Клочков. «Он год не пил до этого, то есть проходил лечение, но после того, как узнал, что проект закрывается, он сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно, в общем, пьянствовал. Такая особенность у него была. За день до его кончины [4 октября] мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувство привести, и он скончался спустя сутки в больнице. Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих уголовных дел, которые нам завели новых», — рассказал Клочков.

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