Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках

Голливудский актер Киану Ривз впервые принял участие в профессиональных автогонках. Он выступил за команду «Иглс Кэньон Рейсинг» на этапе североамериканского кубка Toyota GR Cup. Гонка прошла 5 октября. Подробности сообщили CBS Sports и The Guardian.

Киану Ривз выступил на трассе Indianapolis Motor Speedway в Индианаполисе в штате Индиана. Он квалифицировался на гонку 31-м из 35 участников.

Guardian Sport

60-летний актер участвовал в гонке за рулем автомобиля Toyota GR86 под номером 92. На автомобиль Ривза добавили его имя, флаг Канады и аббревиатуру BRZRKR — в часть комикса, созданного по сюжету актера.

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Во время гонки Ривз смог подняться до 21-го места, но на 45-й минуте автомобиль актера вылетел с трассы на траву. Организаторы гонки SRO Motorsports Group показали этот момент на видео, опубликованном в ютьюбе. Актер не пострадал и вернулся на гоночный трек. В итоге он пришел к финишу 25-м.

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Вторая гонка с участием Ривза намечена на 6 октября.

Киану Ривз ранее уже выступал в гонках, но впервые вышел на профессиональный уровень, отмечает «Авто.ру». В 2009 году актер выиграл гонку, которую Toyota провела среди знаменитостей.