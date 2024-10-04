YouTube случайно заблокировал сотни аккаунтов за спам и мошенничество. С проблемами столкнулись и пользователи из России

Видеохостинг YouTube по ошибке заблокировал сотни аккаунтов за спам и мошенничество. О проблемах с аккаунтами в ютьюбе пользователи из России и других стран мира начали сообщать вечером 3 октября в социальных сетях — в том числе на сайте Reddit.

Компания Google, которая владеет YouTube, практически сразу признала, что случайно заблокировала некоторые аккаунты, и сообщила, что работает над решением этой проблемы.

«Наши специалисты продолжают работать над восстановлением всех удаленных каналов и доступа к платным подпискам (YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music). Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны», — сказано в сообщении компании на портале службы поддержки.

В треде под этим сообщением появилось больше 300 комментариев. Часть пользователей заявили, что их аккаунты восстановлены, при этом с некоторых каналов полностью или частично пропали видео.

С чем связан сбой, неизвестно. В статье на «Хабре» утверждается, что некоторые пользователи из России столкнулись с блокировками аккаунтов при использовании VPN. Google это не комментировал. Пользователи из других стран об использовании VPN в своих сообщениях о блокировке не пишут.