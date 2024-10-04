В МГУ физики стали искать гостайну в работах филологов

Руководство Московского государственного университета (МГУ) с нового учебного года обязало сотрудников филологического факультета сдавать на проверку все подготовленные монографии, статьи, диссертации и авторефераты, а также резюме докладов на предстоящих конференциях. Об этом 4 октября сообщила «Новая газета» в статье «Физики, лирики и гостайна».

Как рассказал автор статьи, литературовед Михаил Эдельштейн, сотрудники филфака должны сдавать работы в деканат, откуда их переправят в ректорат. После проверки сотрудники получат заключение о том, что в материалах нет сведений, составляющих государственную тайну, и работа не подлежит засекречиванию.

«Не прошедшие экспертизу публикации не будут добавляться в Интеллектуальную систему тематического исследования наукометрических данных (сокращенно — Истина), в которой зарегистрирован каждый сотрудник МГУ. Сведения из Истины определяют сумму надбавок за публикационную активность, составляющих значительную часть зарплаты», — заявил Эдельштейн.

Автор статьи отметил, что в открытом доступе нет имен тех, кто проводит экспертизу, но известны как минимум трое из них. Это исполняющий обязанности заведующего кафедрой фотоники и физики микроволн МГУ Анатолий Королев, программист той же кафедры Дмитрий Тищенко, а также ведущий научный сотрудник Центра гидрофизических исследований МГУ Александр Потапов.

Сотрудник факультета социальных наук Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский рассказал «Новой газете», что экспертизу проводят физики, поскольку авторы подобных заключений должны иметь допуск к государственной тайне и право сверяться со списком государственных секретов.

Михаил Эдельштейн добавил, что такие экспертизы ранее проводили в академических институтах и вузах, занятых исследованиями в области физики или выполняющих заказы военно-промышленного комплекса. «Что действительно в новинку — это перенесение подобной практики на филологический факультет», — считает автор статьи.

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