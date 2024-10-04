В Челябинской области на дворника Гульнару Бахареву завели уголовное дело об «оправдании терроризма» из-за комментария «Горжусь» в телеграм-канале

Следственный отдел управления ФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело об «оправдании терроризма в интернете» (часть 2 статьи 205.2 УК) в отношении дворника из города Сатка Гульнары Бахаревой.

Как сообщила сама Бахарева «ОВД-Инфо», поводом для уголовного дела стал комментарий, который она опубликовала 10 октября 2023 года в телеграм-канале «Ты не один 74» под постом о дне рождения . Бахарева написала: «Мои земляки. Горжусь».

2 октября 2024 года, рассказала она, к ней приехали сотрудники ФСБ из Челябинска и изъяли телефон. Сотрудники ФСБ пояснили, что лингвистическая экспертиза квалифицировала как оправдание терроризма одно слово из этого комментария — «Горжусь». По версии следствия, сообщила Бахарева, своим комментарием она «признала идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, представляя допустимым осуществление террористической деятельности».

«Я не знаю, скоро, наверное, в книгу Гиннеса попаду, потому что ни разу не слышала я, чтобы из-за одного слова на человека заводили уголовное дело», — заявила она.

«ОВД-Инфо» уточняет, что для Бахаревой это уже второе уголовное дело об «оправдании терроризма». В ноябре 2023 года Центральный окружной военный суд назначил ей штраф в 400 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, в которых она назвала Крымский мост «законной военной целью», а также написала, что «Останкинскую телебашню надо взорвать».

Кроме того, на Бахареву в начале 2024 года составили протокол по статье о «дискредитации российской армии» за видео в тиктоке со словами: «Ваш фашиствующий „русский мир“ бомбит города Украины».

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