В Украине погиб отец 14 детей из Татарстана. Он ушел на войну в июле, когда в республике подняли выплату за подписание контракта до 1 миллиона рублей

В Украине погиб 44-летний житель Татарстана Авраам Мэлех, у которого было 14 детей, в основном несовершеннолетние. О похоронах Мэлеха, прошедших 2 октября в Елабуге, сообщил местный телеканал в «Елабуга 24» выпуске новостей. На репортаж обратило внимание издание «Говорит НеМосква».

Контракт на службу в армии Мэлех заключил в июле 2024 года. Как отмечает телеграм-канал, в июле в Татарстане вдвое увеличили единовременные выплаты за заключение контракта на военную службу - до 1,05 миллиона из республиканского бюджета.

С учетом муниципальных выплат и выплат из федерального бюджета, сообщала тогда «Говорит НеМосква», решившие пойти на войну с Украиной могли получить более 1,5 миллиона рублей. Это одна из самых больших суммарных выплат контрактникам по стране.

У Мэлеха, по данным телеграм-канала, 11 детей от первого брака и трое от второго. Старшей дочери 22 года, младшему сыну девять месяцев. 11 из его детей ­­— несовершеннолетние.

«Говорит НеМосква» называет убитого на войне «самобытной личностью». Ранее его звали Владимир Голуб, пишет телеграм-канал, но затем он сменил имя на Авраам Израилевич Мэлех и стал давать еврейские имена и своим детям.

Он много лет работал сварщиком на автозаводе «КамАЗ», но хотел петь, брал уроки вокала и выступал на городских праздниках. В вышедшей в 2016 году статье в местной газете, Голуб, еще не сменивший на тот момент имя и женатый первым браком, объяснял, что они с супругой «люди верующие, поэтому аборты считают неприемлемыми» и рассчитывают, что «поднимут» всех детей (тогда их было восемь). При этом, как отмечает «Говорит НеМосква», многодетная семья жила в съемной квартире.

В феврале 2024 года первый брак Голуба, уже ставшего Мэлехом, был расторгнут. К тому моменту, по данным телеграм-канала, у него уже было трое детей в новой семье. В июле Мэлех официально женился второй раз. Видео, как они с новой женой отмечают заключение брака, он выложил в ютьюб 19 июля — в день подписания контракта на военную службу. Видео стало последней публикацией в его ютьюб-канале.