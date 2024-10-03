В Литве 2 октября на контрольно-пропускной пункт на железнодорожной станции Кяна прибыл транзитный поезд Москва—Калининград, на котором была нарисована запрещенная в европейской стране Z-символика. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

На одном из вагонов пограничники заметили символы российского вторжения в Украину — литеру Z и надпись ZOV, нанесенные черной краской. На другом вагоне была надпись на русском языке: «Вильнюс — город России». Персонал поезда не смог объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.

Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT)

Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT)

Начальнику поезда и его подчиненным пришлось стирать надписи — иначе литовские пограничники не пропустили бы вагоны через границу. В итоге поезд не был задержан и после проверок проследовал по запланированному маршруту.

В Литве с весны 2022 года запрещено использование георгиевской ленты и букв Z и V, ставших символами полномасштабного вторжения России в Украину.

Как Z стала символом российского вторжения

Буква Z была символом российского вторжения в Украину. Почему теперь ее стесняются почти все, кроме «турбопатриотов» (которые стали отдельной субкультурой)? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Как Z стала символом российского вторжения

Буква Z была символом российского вторжения в Украину. Почему теперь ее стесняются почти все, кроме «турбопатриотов» (которые стали отдельной субкультурой)? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»