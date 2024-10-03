В Хабаровске сгорел музыкальный театр

В Хабаровске произошел пожар в краевом музыкальном театре, пострадали три человека. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар начался около 09:00 по местному времени. В МЧС сообщали, что горит обшивка и кровля здания на площади 1000 квадратных метров. Позже обрушились фасад и наружная стена. Вскоре площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров, при тушении взорвались четыре баллона с газом.

«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали», — сообщали в МЧС.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в здании театра проводили ремонт крыши. Он поручил проверить, контролировались ли в ходе ремонта противопожарная безопасность и «другие аспекты». Глава региона также пообещал восстановить театр.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ (статья 216 УК РФ). По версии следствия, театр загорелся «в результате нарушения правил безопасности» при ремонте здания. В СК также заявили, что проводят проверку по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц. По словам губернатора, ремонтом театра занимались пятеро нелегальных мигрантов.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на сотрудников театра пишет, что пожарная сигнализация в здании не сработала, о возгорании они узнали по крикам «Пожар!» и от прибежавших к ним коллег.

Хабаровский краевой академический музыкальный театр был основан в 1926 году. На его сайте говорится, что это крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири.