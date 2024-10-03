Саратовское издание «Свободные новости» лишили лицензии СМИ из-за упоминания двух «иноагентов» без маркировки

Верховный суд по иску Роскомнадзора лишил лицензии СМИ саратовское издание «Свободные новости».

Претензии Роскомнадзора заключались в том, что «Свободные новости» в феврале и апреле 2024 года допустили два нарушения, не поставив маркировку «иноагента» при упоминании бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и экономиста Андрея Илларионова.

При этом один из материалов, как указал в суде представитель издания Денис Руденко, был написан со ссылкой на РБК, в статье которого у Илларионова не было пометки «иноагента» (статья касалась решения Арбитражного суда по делу нефтяной компании ЮКОС). Как отметил Руденко, РБК при этом не проверяли.

Представитель Роскомнадзора на суде указала, что на момент составления докладной записки, в которой фиксировалось нарушение, в публикации РБК уже была пометка «иноагента» у Илларионова, а у «Свободных новостей» не было.

Судья иск Роскомнадзора удовлетворил. Издание может обжаловать это решение в течение месяца.

Свидетельство о регистрации СМИ «Свободные новости» получили 11 лет назад. «Новая газета Европа» также обратила внимание, что «Свободные новости» были первыми, кто опубликовал копию решения Верховного суда о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и запрете его деятельность на территории России.

В апреле 2024 года сайт «Свободных новостей» был заблокирован без каких-либо уведомлений со стороны Роскомнадзора или Генпрокуратуры. В августе, после обращения издательского дома в суд, выяснилось, что причиной блокировки стали шесть публикаций, которые касались президентских выборов и участия в них политика Бориса Надеждина, смерти Алексея Навального и публичных акций в память о Борисе Немцове.