OpenAI привлекла 6,6 миллиарда долларов инвестиций. Сейчас компания оценивается в 157 миллиардов

Разработчик чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, привлекла в ходе нового инвестраунда 6,6 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Официально участники инвестраунда не называются. По данным WSJ, около одного миллиарда OpenAI получила от Microsoft, 100 миллионов — от NVidia. Крупнейшим инвестором стала венчурная фирма Thrive Capital, вложившая 1,25 миллиарда долларов.

По данным WSJ, компании, принявшие участие в инвестраунде, имеют право вывести свои деньги из OpenAI, если она не станет прибыльной в течение двух лет.

Общая стоимость компании с учетом привлеченных инвестиций сейчас оценивается в 157 миллиардов долларов. Это почти в два раза больше, чем было в начале года (86 миллиардов).

OpenAI является самой известной компанией на рынке искусственного интеллекта. Количество пользователей ChatGPT сейчас оценивается в 250 миллионов человек.

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