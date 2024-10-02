СК возбудил дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Задержаны почти 100 человек

В Москве возбудили уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщил Следственный комитет России.

Дело возбуждено по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела создали платежную систему, криптобиржу и 33 онлайн-сервиса для незаконной деятельности по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Основными клиентами этих сервисов, считает СК, были киберпреступники и хакеры, которые пользовались их услугами для легализации преступного дохода. За 2023 год, как установили следователи, фигуранты дела заработали 3,7 миллиарда рублей.

В ходе расследования в 14 регионах РФ прошли 148 обысков. Задержаны 96 фигурантов дела, их везут в Москву. Издание 47news сообщило, что больше половины обысков прошли в Петербурге и Ленинградской области. При этом сотрудники правоохранительных органов, как утверждается, пришли в том числе к клиентам UAPS и Cryptex.

В конце сентября Минфин США наложил санкции на Cryptex и его администратора гражданина России Сергея Иванова. По данным регулятора, криптобиржа связана с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от другой незаконной деятельности. Госдеп США предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за сведения, которые приведут к аресту и обвинительному приговору в отношении Иванова.

По данным «Интерфакса», Иванов стал одним из фигурантов российского уголовного дела. «Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сообщили агентству в правоохранительных органах.