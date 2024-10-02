Катерина Гордеева получила немецкую литературную премию за книгу «Унеси ты мое горе»

Российская журналистка, видеоблогер и писательница Катерина Гордеева получила премию Ганса и Софи Шолль 2024 года за книгу «Унеси ты мое горе», которая вышла в издательстве «Медузы». Об этом 2 октября объявили организаторы премии — баварское отделение Немецкой ассоциации книготорговли и власти Мюнхена.

В заявлении жюри сказано, что в своей книге Катерина Гордеева «отображает жестокую реальность войны», развязанную Россией против Украины. Центральное место в книге Гордеевой, отмечается в заявлении, занимают 24 героя, в основном из Украины, чьи переживания записала автор.

Церемония награждения пройдет в Мюнхенском университете 26 ноября 2024 года. Размер премии — 10 тысяч евро.

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Премию имени антифашистов Ганса и Софи Шолль вручают с 1980 года. Премией отмечают книгу, которая «свидетельствует о духовной независимости, поощряет гражданскую свободу, моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость и тем самым дает ощутимый импульс чувству ответственности современников». В 2023 году премию получил бельгийский писатель Давид ван Рейбрук («Revolusi. Indonesien und die Entstehung der modernen Welt»), в 2022 году — украинский писатель Андрей Курков («Дневник одного вторжения»). В 2007 году премию посмертно получила российская журналистка Анна Политковская за книгу «Путешествие в ад. Чеченский дневник».

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