ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Террористическая палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 1 октября в Яффо, южном районе Тель-Авива. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление «Бригад Аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС.

Двое террористов Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона, совершившие нападение, — члены террористической группировки, пишет The Times of Israel.

Двое вооруженных террористов открыли огонь из автомата по мирным жителям на трамвайной остановке в Яффо вечером 1 октября. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек и 16 получили ранения. Среди погибших — граждане в возрасте от 24 до 42 лет.