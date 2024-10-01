Власти России планируют отправить на войну около 40% из 60 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах, сообщают 1 октября «Важные истории» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По его словам, военным, занимающимся вербовкой на контракт с Минобороны, поставили задачу проанализировать, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них тех, кто готов заключить контракт.

Два адвоката, работающие в России по уголовным статьям, сообщили изданию, что в СИЗО готовятся к тому, чтобы подсудимых «сорвать с цепи» — отправить на войну.

Собеседники «Важных историй» допустили, что из каждого СИЗО на войну могут забрать около 100 подсудимых. По данным ФСИН, в России действует 210 следственных изоляторов, таким образом, предположительно, всего на фронт могут отправить около 20 тысяч человек. Всего, по данным ФСИН на начало 2024 года, в СИЗО находились 106 тысяч человек.

Источник издания, близкий к Генштабу, считает, что отправка на войну 40% подсудимых — «это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных». Источник добавил, что «решение отправлять на подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой как прежде».

Госдума 24 сентября приняла закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны РФ. Закон пока не подписан президентом.

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