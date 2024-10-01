В Дагестане задержан мэр города Избербаш 

Мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задеражн по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Исаков в 2019 году получил 3,9 миллиона рублей от застройщика «за несовершение действий, связанных с отменой разрешения на строительство дома».

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Магомеда Исакова меры пресечения, пишет СК в своем телеграм-канале. ГУ МВД по Северокавказскому федеральному округу публикует видео задержания мэра. ТАСС указывает, что Исакову по делу о взятке может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.