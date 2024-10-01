В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko за «пропаганду насилия и жестокости»

Министерство информации Беларуси ограничило доступ на территории страны к онлайн-кинотеатру Okko, сообщила пресс-служба ведомства.

«Поводом для такого решения послужило нарушение норм статьи 38 закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости», — говорится в сообщении.

Какой именно контент ведомство сочло нарушением закона, не уточняется.

В 2024 году российские суды как минимум дважды штрафовали онлайн-кинотеатр Okko на миллион рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» (6.21.2 КоАП). В марте штраф выписали за сериалы «Анника», «Единственный» и «Мой мертвый бывший», в мае — за фильм «Ив Сен-Лоран».

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