Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

В Москве в возрасте 78 лет умер народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин, сообщила РБК его жена Ирина Добрынина. Причина смерти артиста не называется.

Екатерина Чеснокова / Спутник / РИА Новости / Profimedia

26 сентября телеграм-канал Shot сообщал, что Добрынина госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. До этого артист, как утверждалось, уже перенес два инсульта. При этом директор певца Сергей Карпов говорил, что не знает о госпитализации Добрынина.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он известен как автор песен для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой и Валентины Толкуновой. В соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал песни «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.