Суд отменил приговор полковнику ФСБ Дмитрию Фролову. Он проходил по делу, в рамках которого изъяли тонну денег

2-й Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова. Апелляционное определение вступило в силу, Фролова освободили в зале суда, сообщил ТАСС адвокат Андрей Андрусенко.

По его словам, суд прекратил дело «по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности». «В настоящий момент никаких приговоров в отношении Фролова, который признавал бы его виновным по любой статье УК РФ, не существует», — добавил адвокат.

Андрусенко отметил, что отмена обвинительного приговора в апелляции состоялась только в отношении Фролова. За ним сохранили военную пенсию, звание полковника запаса и награды.

Московский гарнизонный военный суд в июне приговорил Фролова к шести годам лишения свободы, признав его виновным в получении мошенническим путем 87 миллионов рублей. Тогда же суд постановил освободить Фролова в связи с тем, что он отбыл наказание — он провел в СИЗО «Лефортово» пять лет и один месяц, напоминает «Новая газета».

Фролов уволился из ФСБ в 2013 году, его задержали в 2019-м вместе с отставным майором ФСБ Андреем Васильевым и подполковником ФСБ Кириллом Черкалиным, который руководил банковским отделом управления «К». При обысках у Черкалина изъяли 6,3 миллиарда рублей наличными (по весу — 911 килограммов). Адвокат Андрей Андрусенко говорил «Медузе», что деньги, найденные у Черкалина, не имеют отношения к Фролову.

Дмитрия Фролова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Суд первой инстанции переквалифицировал его действия на особо крупное мошенничество, сообщал «Интерфакс». По версии следствия, в 2007-2013 годах Фролов получил через посредника от руководства банка «Кредитимпэкс» денежные средства на общую сумму не менее 87 миллионов рублей за общее покровительство.

Военный гарнизонный суд в апреле 2021 года приговорил подполковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и взяточничестве.

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