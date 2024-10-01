Сотрудники ABBYY рассказали, что компания массово уволила граждан России из офисов на Кипре, в Венгрии и Сербии

Компания-разработчик софта ABBYY массово уволила сотрудников, имеющих российское гражданство, как минимум из трех своих международных офисов — на Кипре, в Венгрии и Сербии.

Об увольнениях из офиса ABBYY на Кипре сообщила бывшая сотрудница компании в соцсети X. В реплаях к ее твиту еще одна девушка написала, что компания также уволила россиян из офиса в Сербии. Позже твит бывшей сотрудницы ABBYY репостнул журналист Дмитрий Низовцев, добавив, что, по его информации, увольнения затронули и сотрудников компании в Венгрии.

Низовцев опубликовал скриншот сообщения, в котором утверждается, что ABBYY объявила об увольнении сотрудников с паспортами РФ на закрытой встрече, запретив всем писать в чат и включать видео и звук. Сразу после этого корпоративные аккаунты сотрудников деактивировали.

Эту же информацию на условиях анонимности подтвердил «Настоящему времени» один из сотрудников IT-корпорации в сербском офисе.

«В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В целом, я догадался, к чему все идет — отключен чат, Мandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что „мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше“, что-то про трансформации и разделение, и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре», — рассказал собеседник журналистов.

По его словам, на встрече присутствовали около ста человек, затем такие же собрания провели для сотрудников венгерского и кипрского офисов. Он утверждает, что увольняли только россиян. «Думаю, одна из причин в том, что наши клиенты — крупные американские компании, и мы работаем с их документами. Вероятно, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне», — предположил он.

Как сообщил «Медузе» один из читателей, под массовые увольнения в ABBYY попал отдел разработки. По его информации, большинство разработчиков в компании были гражданами России, но среди уволенных есть и граждане других стран. В подтверждение своих слов читатель предоставил скриншот переписки с сотрудником сербского офиса ABBYY.

По оценкам источников Forbes, компания за день уволила от 200 до 300 сотрудников.

Компания ABBYY — разработчик ПО в сфере обработки и распознавания документов. Ее самые известные продукты — ABBYY FineReader и ABBYY Lingvo. Компанию в 1989 году основал уроженец Еревана Давид Ян, который в тот момент учился в МФТИ. Сейчас штаб-квартира ABBYY находится в США. В 2022 году с началом полномасштабной российско-украинской войны ABBYY ушла из России.