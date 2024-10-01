Российские военные обстреляли рынок в центре Херсона. Погибли семь человек

Российские военные нанесли удар по центру Херсона — рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта, сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным ведомства, войска РФ около 9:00 нанесли удары из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли семь мирных жителей — трое женщин и четверо мужчин. Еще три жителя города получили ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).

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