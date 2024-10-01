Росфинмониторинг внес сооснователя Doxa Армена Арамяна в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил сооснователя и редактора студенческого издания Doxa Армена Арамяна в список «террористов и экстремистов». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Арамяна по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Как сообщала «Медиазона», дело в отношении журналиста возбудили после просмотра неких интернет-страниц в конце апреля 2024 года. За какие именно публикации или выступления преследуют Арамяна, следствие на суде не сообщило. Сам журналист до ходатайства следствия о заочном аресте не знал об уголовном деле.

В январе Генпрокуратура признала деятельность издания Doxa «нежелательной» на территории России.