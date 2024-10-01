Новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба

Парламент Японии поддержал кандидатуру лидера правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исибы на пост главы правительства.

После того, как Исибу утвердит на пост главы правительства император Нарухито, он станет 102-м премьер-министром в истории страны.

Как отмечает Reuters, ранее Исиба четыре раза проигрывал борьбу за пост главы партии и соответственно премьер-министра. Выдвигая свою кандидатуру в пятый раз в 2024 году Исиба заявил, что это его последняя попытка, писала The Japan News.

После того, как Исиба выиграл внутрипартийные выборы, его назначение на пост премьера фактически было формальностью — Либерально-демократическая партия контролирует обе палаты парламента.

67-летний Исиба ранее занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства Японии.

На посту премьер-министра Сигэру Исиба сменит Фумио Кисиду, который в августе объявил, что не будет выдвигаться на второй срок. Заявление было сделано на фоне скандала с обвинениями функционеров Либерально-демократической партии в махинациях с партийными средствами.