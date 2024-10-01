Иран нанес ракетный удар по Израилю

Иран запустил ракеты в направлении Израиля. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

В сообщении израильской армии подчеркивается, что жители страны должны «сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования».

«ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты гражданского населения государства Израиль», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в общей сложности были запущены около 400 ракет.

В апреле 2024 года Иран уже обстреливал Израиль — это был первый случай такой атаки в истории. Всего были запущены несколько сотен ракет и дронов, практически все они были перехвачены. Иран позиционировал атаку как ответ на убийство на удар по иранской дипмиссии в Дамаске. По неофициальным каналам Тегеран давал понять, что не хочет эскалации конфликта.