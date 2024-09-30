Умер певец и актер Крис Кристофферсон
Американский актер и исполнитель кантри Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет, сообщает АР.
Согласно заявлению семьи, артист скончался 28 сентября в своем доме на Гавайях, в окружении близких.
За свою карьеру Кристофферсон выпустил 18 сольных альбомов. Он также писал для других исполнителей: такие его композиции как «Sunday Mornin' Comin' Down» и «Me And Bobby McGee» стали хитами в исполнении Джонни Кэша и Дженис Джоплин.
В кино Кристофферсон известен по ролям в фильмах «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Звезда родилась» (1976), «Конвой» (1978) и трилогии «Блейд» (1998-2004).
За фильм «Звезда родилась», в котором Крис Кристофферсон снимался вместе с Барброй Стрейзанд, он получил «Золотой глобус».
В 1985-1995 годах Кристофферсон был участником кантри-супергруппы The Highwaymen, в которую также входили Джонни Кэш, Вэйлон Дженнингс и Вилли Нельсон.
Кристофферсон — обладатель четырех премий «Грэмми», включая награду за прижизненные достижения в музыкальной индустрии (2014). Также он является участником Зала славы кантри.