Умер певец и актер Крис Кристофферсон

Американский актер и исполнитель кантри Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет, сообщает АР.

Согласно заявлению семьи, артист скончался 28 сентября в своем доме на Гавайях, в окружении близких.

Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

За свою карьеру Кристофферсон выпустил 18 сольных альбомов. Он также писал для других исполнителей: такие его композиции как «Sunday Mornin' Comin' Down» и «Me And Bobby McGee» стали хитами в исполнении Джонни Кэша и Дженис Джоплин.

В кино Кристофферсон известен по ролям в фильмах «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Звезда родилась» (1976), «Конвой» (1978) и трилогии «Блейд» (1998-2004).

За фильм «Звезда родилась», в котором Крис Кристофферсон снимался вместе с Барброй Стрейзанд, он получил «Золотой глобус».

В 1985-1995 годах Кристофферсон был участником кантри-супергруппы The Highwaymen, в которую также входили Джонни Кэш, Вэйлон Дженнингс и Вилли Нельсон.

Кристофферсон — обладатель четырех премий «Грэмми», включая награду за прижизненные достижения в музыкальной индустрии (2014). Также он является участником Зала славы кантри.