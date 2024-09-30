Российские войска более пяти часов атаковали Киев дронами

Войска РФ в ночь на 30 сентября атаковали Киев дронами с разных направлений. Как сообщила около 06:00 Киевская городская военная администрация (КГВА), воздушная тревога в столице Украины продолжалась более пяти часов.

Все дроны, по данным КГВА, были обезврежены силами ПВО, пострадавших и разрушений нет.

Точное количество и тип дронов, задействованных в атаке, позднее обнародуют Воздушные силы ВСУ, заявила городская администрация.

Уже после публикации этого сообщения городской администрации в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога. Беспилотник, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, был сбит над Оболонским районом, его обломки упали рядом с жилыми домами.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило утром 30 сентября, что за ночь войска РФ запустили по территории Украины 73 дрона типа «Шахед», а также три ракеты разных типов. Одну ракету и 67 дронов удалось сбить над Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областями, еще один беспилотник, по данным украинских военных, полетел в направлении Беларуси.