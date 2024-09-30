Расходы бюджета по статье «Обеспечение функционирования президента Российской Федерации и его администрации» в 2025 году составят 30,9 миллиарда рублей, говорится в проекте федерального бюджета на ближайшие три года, внесенного в Госдуму. Это на 25,5% больше, чем в 2024 году, обратила внимание «Верстка».

Согласно трехлетнему бюджету, принятому в конце 2023 года, траты на президента и его администрацию в 2024 году должны были составить 24,6 миллиарда рублей, в 2025 году — аналогичную сумму, в 2026 году — почти 25,4 миллиарда.

Телеграм-канал Faridaily со ссылкой на материалы к бюджету отмечает, что рост расходов связан с увеличением зарплаты как самого президента, так и сотрудников Кремля.

В частности, фонд оплаты труда администрации президента, в которой работает 1,5-2 тысячи человек, в 2025 году вырастет с 18 до 21 миллиарда рублей. Также увеличатся траты на закупку товаров и услуг для обслуживания президента и Кремля.

Проект трехлетнего бюджета предполагает, что в 2026 году траты на содержание президента и его администрации немного сократятся — до 30,8 миллиарда рублей, но в 2027 году снова вырастут — до 31,7 миллиарда.

Согласно законопроекту о федеральном бюджете, в 2025 году бюджетные расходы России по статье «Национальная оборона» ожидаются в размере 13,5 триллиона рублей. Военные расходы составят 6,31% ВВП России.