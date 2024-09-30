Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиненного в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, сообщает «Интерфакс».

Согласно приговору, первые пять лет заключения Пермяков проведет в тюрьме, а в дальнейшем — в исправительной колонии особого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей.

Пермяков заявил, что приговор ему понятен и вопросов к суду у него нет, отмечает агентство.

6 мая 2023 года автомобиль Захара Прилепина взорвался в Борском районе Нижегородской области. Писатель получил тяжелые ранения, его водитель Александр Шубин, находившийся в момент взрыва на пассажирском месте, погиб. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В тот же день в лесополосе недалеко от места покушения был задержан подозреваемый Александр Пермяков, имеющий паспорта России и Украины. Он признался в подготовке взрыва, заявив, что был завербован «спецслужбами Украины».

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