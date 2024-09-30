«Не позволяйте группе теократов разрушать ваши надежды. Вы заслуживаете большего». Биньямин Нетаниягу записал обращение к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу записал обращение к народу Ирана, сообщает The Times of Israel.

В обращении Неганиягу противопоставил простых иранцев и их правящий режим, заявив, что жители страны «заслуживают лучшего», а руководство Ирана с каждым днем подводит их «все ближе к пропасти».

«Если бы им было дело до вас, они бы прекратили тратить миллионы долларов на бессмысленные войны на Ближнем Востоке. Представьте себе, что деньги, которые режим потратил на ядерное оружие и войны за рубежом, инвестируются в образование ваших детей, в здравоохранение и в инфраструктуру», — сказал Нетаниягу.

Премьер-министр Израиля выразил уверенность, что «Иран наконец-то станет свободным намного раньше, чем многие думают» и тогда «все изменится», и «два древних народа — евреи и персы — будут жить в мире».

В завершение Нетаниягу призвал иранцев «не дать группке фанатичных теократов разрушить надежды и мечты» простых иранцев.

Нетаниягу сделал свое заявление на фоне бомбардировок Израилем позиций «Хизбаллы» в Ливане, главным покровителем которой является Иран.

В ходе одного из израильских авиаударов по Бейруту был убит заместитель командира иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иран пообещал, что отомстит Израилю за это.

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