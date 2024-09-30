На севере Москвы в ЖК «Селигер Сити» произошел пожар. Один человек погиб, двое пострадали

В Москве в жилом комплексе «Селигер Сити» на Ильменском проезде в ночь на 30 сентября произошел пожар. Загорелись несколько квартир с пятого по восьмой этаж, сообщили в МЧС России.

В течение часа после первого сообщения о пожаре ведомство отчиталось, что возгорание потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, рассказали ТАСС в оперативных службах.

Спасены пять человек. Два жильца дома, в том числе ребенок, пострадали. При разборе завалов обнаружено тело погибшего.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК). По данным следствия, в одной из квартир жилого комплекса произошел самопроизвольный взрыв газа в баллонах и возгорание.

Телеграм-каналы опубликовали видео пожара. Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что во время пожара местные жители слышали несколько взрывов. Предположительно, в одной из квартир на пятом этаже взорвались газовые баллоны, которые собирались использовать для монтажа натяжного потолка.

На кадры попал момент, как, предположительно, один из газовых баллонов вылетает на улицу. Сообщается также, что один из жильцов загоревшегося дома выпрыгнул из окна. Его поймали с помощью одеял и матрасов, которые сбросили соседи. У него несколько переломов.