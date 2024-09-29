Минобороны отчиталось о 125 сбитых украинских дронах над регионами России. В Воронеже беспилотник попал в многоэтажку

Украина в ночь на 29 сентября провела масштабный запуск беспилотников по территории России. В Воронеже падающий беспилотник попал в многоэтажный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.

Никто из жильцов дома не пострадал, повреждены несколько автомобилей. По словам Гусева, из-за падения беспилотников в нескольких районах города начались пожары, их уже потушили.

В общей сложности над территорией РФ были уничтожены 125 дронов, утверждает Минобороны.

По данным ведомства, 67 беспилотников были перехвачены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, по 17 — над Белгородской и Воронежской, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Еще три беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря.