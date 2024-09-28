WSJ: Apple отказалась участвовать в финансировании компании OpenAI

Apple вышла из переговоров об участии в финансировании OpenAI — разработчика ChatGPT, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкий к переговорам источник.

Как отмечает издание, речь шла о том редком случае, когда Apple обсуждала возможность финансовых вложений в другую крупную высокотехнологическую компанию.

В финансировании OpenAI, сообщает WSJ, по-прежнему собираются участвовать другие крупнейшие компании Кремниевой долины Microsoft и Nvidia, а также венчурная компания Thrive Capital, инвестиционная Tiger Global Management и компания MGX, поддерживаемая властями ОАЭ.

Thrive Capital планирует вложить в разработчика ChatGPT около 1 миллиарда долларов. Такую же сумму, по данным издания, собирается предоставить и Microsoft, от которого OpenAI уже получила 13 миллиардов долларов.

Всего в ходе очередного раунда финансирования OpenAI, напоминает издание, планируется привлечь до 6,5 миллиарда долларов.

OpenAI привлекает финансирование на фоне продолжающейся реорганизации из некоммерческой в коммерческую компанию, напоминает WSJ. Компанию покинули ряд ключевых сотрудников. «Медуза» подробно писала о том, что происходит с разработчиком ChatGPT.

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