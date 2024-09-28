Во Владивостоке во время марафона умер главный штурман Тихоокеанского флота

Во время международного марафона «Мосты Владивостока» умер главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2-го ранга Евгений Витютнев, сообщает NEWS.VL, а также ссылающиеся на местные СМИ Baza и «Коммерсант».

Участнику марафона стало плохо во время на участке затяжного подъема, пишет Baza. Врачи пытались оказать ему помощь, но спасти не смогли, сообщает «Коммерсант».

Соболезнование в связи с гибелью Витютнева выразил глава ЗАТО Фокино (в этом закрытом территориальном образовании находится база Тихоокеанского флота — прим. «Медуза») Александр Баранов.

Баранов написал в соцсетях, что лично знал Витютнева, жившего в Фокино. «Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела», — цитирует Baza его пост.

Прокуратура Приморья подтвердила смерть 41-летнего участника марафона во Владивостоке, не называя его имени, и объявила о проверке. «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В сообщениях о гибели Витютнева подчеркивается, что все участники марафона проходили медицинскую проверку, чтобы их допустили до старта.

Марафона «Мосты Владивостока» 28 сентября 2024 года проводился в восьмой раз. На сайте марафона сообщается, что его трасса проходит через остров Русский, мосты Русский и Золотой с финишем на Центральной площади города Владивостока. Забеги проводились на 5 и 10 километров, а также полумарафонскую (21,1 километра) и марафонскую (42,2 километра) дистанции.