Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 13 человек. Следов взрывчатки на автозаправке не обнаружено

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, по последним данным, погибли 13 человек, сообщило МЧС РФ, 23 человека пострадали.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). В Следственном комитете РФ заявили, что, «по предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено».

Взрыв на АЗС на повороте с автомобильной дороги федерального значения Р-217 («Кавказ») в село Новый Хушет произошел 27 сентября около 17:40.

28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва на АЗС.