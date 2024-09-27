Умерла актриса Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет, сообщает BBC News со ссылкой на заявление ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина.

По их словам, последние дни жизни Смит провела в окружении близких в лондонской больнице Челси и Вестминстера.

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Мэгги Смит — Дама-командор ордена Британской империи, у нее две премии «Оскар», семь премий BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактеров США.

Смит играла в кино и театре с 1952 года. Она известна по десяткам ролей, в том числе графини Вайолет Кроули в исторической драме «Аббатство Даунтон» и профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Среди других фильмов с участием актрисы — «Смерть на Ниле», «Комната с видом», «Миссионер», «Клуб первых жен», «Действуй, сестра».