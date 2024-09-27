Минюст РФ объявил «иноагентом» центр «Досье»
Минюст России объявил «иностранным агентом» центр «Досье» — расследовательский проект Михаила Ходорковского.
Ведомство утверждает, что расследователи распространяли материалы «иноагентов» и «фейки» о решениях российских властей, а также выступали против полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, в реестр попали бывший гендиректор литературной премии «Большая книга», основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, историки Александр Эткинд и Юрий Фельштинский (известен в том числе как соавтор книги «ФСБ взрывает Россию»), а также писатели Сергей Гуляев и Александр Генис.
После обновления 27 сентября список «иноагентов» насчитывает 866 человек и организаций. При этом в нем указаны также люди и организации, которых уже исключили из реестра.