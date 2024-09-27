Минюст РФ объявил «иноагентом» центр «Досье»

Минюст России объявил «иностранным агентом» центр «Досье» — расследовательский проект Михаила Ходорковского.

Ведомство утверждает, что расследователи распространяли материалы «иноагентов» и «фейки» о решениях российских властей, а также выступали против полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в реестр попали бывший гендиректор литературной премии «Большая книга», основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, историки Александр Эткинд и Юрий Фельштинский (известен в том числе как соавтор книги «ФСБ взрывает Россию»), а также писатели Сергей Гуляев и Александр Генис.

После обновления 27 сентября список «иноагентов» насчитывает 866 человек и организаций. При этом в нем указаны также люди и организации, которых уже исключили из реестра.

А мы напоминаем: статус «иноагента» — это дискриминация

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

А мы напоминаем: статус «иноагента» — это дискриминация

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так